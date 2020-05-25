Не менее 50 тыс. домов на западе Австралии остались без электричества из-за шторма

По меньшей мере 50 тыс. домов в Австралии остались без электричества из-за шторма и шквалистого ветра, обрушившихся на западное побережье континента. Об этом в понедельник сообщила сетевая компания Western power, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши [ремонтные] бригады в течение ночи устраняли аварии, вызванные мощным штормовым фронтом, который в настоящее время пересекает юго-запад штата [Западная Австралия]. Около 50 тыс. потребителей сети остаются без электроснабжения, тогда как общее число отключений ночью составляло 62 тыс. домов", - указано в сообщении компании.

Отмечается, что больше всего от удара стихии пострадали южные районы штата, где без электричества остались порядка 20 тыс. потребителей в городах Маргарет-ривер и Дансборо. В административном центре региона Петре от электросети оказались отключены более 13 тыс. домов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако отмечается, что большая часть работ по ремонту сетей будет проведена после того, как шторм завершится.

По данным службы спасения региона, за ночь в государственные аварийные службы поступило 360 обращений за помощью. Ранее сообщалось о разрушении ряда хозяйственных построек и упавших деревьях, однако данные о пострадавших в результате непогоды не поступали. Как отмечает местное издание WA Today, на мысе Лиувин, который является самой западной точкой штата, были зафиксированы рекордные порывы ветра скоростью 36,6 м в секунду.

По прогнозам государственного метеобюро Австралии, в течение понедельника ветер будет слабеть и к концу дня стихнет, однако на всем юго-западном побережье региона сохранится опасность штормовых приливов и высоких волн.