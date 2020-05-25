За сутки в КНР выявлено 11 новых случаев активного заражения COVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано 11 новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 40 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа: 10 выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия и один – в провинции Сычуань.

Из 40 бессимптомных случаев два "импортированы", 396 бессимптомных носителей COVID-19 находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае было выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами COVID-19 в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 985 активных случаев заражения, из них 1 724 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 83 человека, состояние семерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.