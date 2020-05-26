В Японии запретили перепродажу антисептиков и других дезинфицирующих средств

Власти Японии запретили перепродажу антисептиков и других дезинфицирующих средств на фоне ожидающегося роста спроса на такую продукцию после снятия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие меры, одобренные правительством, вступили в силу со вторника

Отмечается, что требования касаются этанола, спиртосодержащих спреев, гелей, а также салфеток с содержанием спирта более 60%. Нарушение установленного запрета и перепродажа по завышенным ценам, в том числе на интернет-площадках, будет караться годом тюремного заключения или штрафом в размере 1 млн иен (около $9,5 тыс.). С 15 марта в Японии аналогичный закон применяется в отношении перепродажи медицинских масок.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.