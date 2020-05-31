В Перу коронавирусом заразились более 155 тысяч человек

За последние 24 часа в Перу число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 155 671, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

По информации министерства, за последние сутки в Перу медики зафиксировали 7 386 новых случаев заболевания. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в столице стране — Лиме.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Перу скончался 4 371 пациент, 66 447 — выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.