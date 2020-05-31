В Перу коронавирусом заразились более 155 тысяч человек
За последние 24 часа в Перу число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 155 671, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
По информации министерства, за последние сутки в Перу медики зафиксировали 7 386 новых случаев заболевания. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в столице стране — Лиме.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в Перу скончался 4 371 пациент, 66 447 — выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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