На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в понедельник на северо-востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Trend со со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился на территории префектуры Ибараки, очаг залегал на глубине около 100 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.
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