Мадуро пообещал наказать всех, кто занимался спекуляцией топлива

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение начать расследование и наказать всех, кто причастен к спекуляции с топливом. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приказал начать расследование. Мы собираемся наказать тех, кто принимал участие в спекуляциях с топливом на АЗС", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

По словам президента Венесуэлы, топливный кризис был вызван "преступными санкциями со стороны США".

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от подобных действий. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства.

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.