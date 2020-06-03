В Индии при взрыве на химзаводе пострадали минимум 35 человек
Не менее 35 рабочих получили ранения в результате взрыва бойлера на химическом заводе в среду в западном штате Гуджарат в Индии. Об этом сообщила газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Около 35-40 рабочих получили ожоги вследствие взрыва бойлера [на заводе] агрохимической компании. Все пострадавшие госпитализированы", - приводит газета слова представителя местной администрации.
Как указывают источники газеты, часть завода по-прежнему охвачена огнем, на месте происшествия работают пожарные службы. Из-за ядовитого дыма от пожара эвакуированы жители некоторых окрестных деревень.
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