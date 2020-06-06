Трюдо преклонил колено на антирасистском марше в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства вместе с его участниками преклонил колено в память о погибшем от рук полицейского афроамериканце Джордже Флойде.

По данным местных СМИ, в марше участвуют несколько тысяч человек.