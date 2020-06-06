В Китае за сутки зафиксированы пять случаев коронавируса

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлены два бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун, оба бессимптомных случая также "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 030 активных случая заражения, из них 1 771 ввезенных из-за рубежа.