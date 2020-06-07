Во всех регионах Китая уровень эпидемической угрозы снизили до низкого
На территории Китая не осталось ни одного региона с высоким или средним уровнем угрозы общественному здравоохранению в связи с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Последней провинцией, где понизили уровень эпидемической угрозы стала Цзилинь на северо-востоке страны.
За последние сутки власти КНР выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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