Ким Чен Ын провел заседание высшего партийного органа КНДР для обсуждения экономики

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын председательствовал в воскресенье на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались вопросы экономического развития страны. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемый верховный руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании политбюро, - говорится в материале. - В ходе заседания был подробно обсужден ряд вопросов о дальнейшем развитии экономики страны с опорой на собственные силы и о дальнейшем улучшении жизни людей".

Отмечается, что главной темой стало развитие химической промышленности. Как поясняет агентство, партийное руководство народной республики рассматривает химическую и металлургическую промышленность в качестве "двух столпов самодостаточной экономики". Ким Чен Ын на заседании политбюро "указал направление и способы перестройки химической промышленности КНДР в соответствии с принципами идеологии чучхе и требованиями современности, чтобы вывести отрасль на путь устойчивого развития".

По информации ЦТАК, на совещании также затрагивалась тема строительства жилья в Пхеньяне для улучшения благосостояния столичных жителей.

"Уважаемый верховный руководитель подчеркнул важность принятия государственных мер по улучшению условий жизни людей в Пхеньяне, включая строительство жилых домов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как отмечает агентство, участники заседания уделили внимание подготовке к празднованию 75-й годовщины создания ТПК, которая будет широко отмечаться в республике 10 октября.