Правительство экс-президента Аргентины заподозрили в слежке за сотнями журналистов

Управляющая Федеральным разведывательным агентством (ФРА) Аргентины Кристина Кааманьо подала в прокуратуру жалобу на прошлое руководство ведомства и членов правительства экс-президента Маурисио Макри из-за возможной слежки за более чем 400 журналистами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье Ассоциации иностранных корреспондентов в Аргентине.

"В связи с жалобой управляющей ФРА Кристиной Кааманьо, в которой говорится, что более 400 журналистов были объектами слежки со стороны секретных служб при правительстве Маурисио Макри, Ассоциация иностранных корреспондентов в Аргентине заявляет, что с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией и надеется скоро получить пояснение со стороны суда", - говорится в заявлении.

По данным ассоциации, среди журналистов, за которыми якобы велась слежка, были ее члены, в том числе сотрудники агентств Reuters, EFE, "Синьхуа", AFP и Associated Press.

"Мы ждем, что нам дадут доступ к официальному списку, у нас пока только неофициальные. Российских журналистов в них нет", - сказали ТАСС в ассоциации.

По данным газеты La Nacion, ФРА составляло небольшое досье на журналистов, которые запрашивали аккредитацию на саммит G20, который прошел в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года, и другие международные встречи. В документе указывались в том числе политические взгляды сотрудников СМИ. Информацию собирали из социальных сетей и публикаций журналистов.

Ранее аргентинская прокуратура начала предварительное расследование в отношении экс-президента Макри по подозрению в причастности к незаконной слежке. Обвинения также были выдвинуты в отношении бывших глав Федерального разведывательного агентства (ФРА) Густаво Аррибаса и Сильвии Махдалани. По словам Кааманьо, обратившейся в прокуратуру, она обнаружила свидетельства, указывающие на то, что ФРА без разрешения суда получило доступ к электронным почтовым ящикам приблизительно 80 лиц, среди которых были политики, журналисты и предприниматели.

Кааманьо подозревает, что слежка велась с июня 2016 года.