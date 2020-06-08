Правительство Японии представило парламенту проект второго дополнительного бюджета
Правительство Японии внесло на рассмотрение депутатов парламента страны проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и местных компаний в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно проекту, размер второго дополнительного бюджета составляет 31,9 трлн иен (около $291 млрд). В случае его одобрения объем пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии возрастет до 117,1 трлн иен (почти $1,1 трлн). Ожидается, что депутаты примут соответствующее решение в течение этой недели.
В конце апреля в Японии был одобрен первый дополнительный бюджет на текущий финансовый год с целью поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса. Размер его дополнительной части составляет 25,6 трлн иен ($233 млрд).
Падение ВВП
Валовый внутренний продукт (ВВП) Японии может при нынешней экономической динамике сократиться на 2,2% к концу 2020 года. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правительства.
Отмечается, что в I квартале падение ВВП страны составило 0,6% по сравнению с IV кварталом 2019 года. Кроме того, профицит платежного баланса Японии в апреле уменьшился на 84,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 262,7 млрд иен (около $2,4 млрд).
18 мая власти Японии опубликовали предварительный прогноз, согласно которому ВВП страны может сократиться на 3,4% к концу текущего года.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,9 тыс., умерли более 920 человек. Свыше 15,6 тыс. человек выздоровели.