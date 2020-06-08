Почти 19 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 691 758, за минувшие сутки выявлены 18 912 инфицированных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на портале бразильского Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чуть ранее ведомство сообщило о том, что общее число заразившихся было несколько ниже - 685 427.

Кроме того, данные о количестве умерших из-за последствий коронавируса также не соответствуют опубликованным часом ранее. В частности, было указано, что общее число летальных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 37 312, то есть на 1 382 больше, чем на момент публикации субботней сводки. Вместе с тем, на портале указано, что за сутки умерли 525 человек, а количество пациентов, которые считаются выздоровевшими, увеличилось на 6 803, до 283 952.

С пятницы Минздрав изменил структуру публикации официальной статистики и стал обнародовать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа: сводные цифры количества подтвержденных случаев заражения и смертей на портале больше не публикуются. По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах инфицирования и смертях, случившихся в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства. Опасаясь подтасовки, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 6 часов вечера, в то время как сводка федерального Минздрава публикуется ближе к 10 часам вечера.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 143 073 инфицированных и 9 145 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (67 756 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6 707 человека, третьим стал северо-восточный штат Сеара (64 271 инфицированный и 3 982 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (40 242 заразившихся и 3 305 умерших) и Мараньян (47 593 инфицированных и 1 170 умерших), а также в штатах Амазонас (49 269 инфицированных и 2 280 умерших) и Пара (54 271 инфицированных и 3 678 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится после США и Великобритании.