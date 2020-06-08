Сингапур и Китай возобновили взаимные поездки

Сингапур и Китай в понедельник частично возобновили взаимные поездки в упрощенном режиме, которые были приостановлены с 1 февраля в связи со вспышкой в КНР заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сингапурского Управления гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Создание "быстрых треков" между двумя странами позволит ограниченному числу бизнесменов и путешественников совершать взаимные поездки", - указывается в тексте. "Это является частью программы постепенного открытия границ Сингапура, одновременно будут приняты самые строгие меры для обеспечения безопасности поездок", - отметили в ведомстве.

В свою очередь, в МИД пояснили, что путешествовать смогут не только граждане двух государств, но и иностранцы, которые являются постоянными резидентами. Однако сингапурские власти для выезда требуют предварительно получить разрешение от местного МИД или министерства торговли и промышленности. Кроме того, необходимо предъявить приглашение от принимающей стороны и за 48 часов до вылета сдать анализ на коронавирус. Повторный тест будет сделан после прибытия в Китай или Сингапур. Параллельно снимается обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из-за рубежа.

Между тем, поездки из Сингапура можно совершать только в несколько городов и провинций КНР, в частности, в Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, а также Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу.

Китай стал первой страной, с которой Сингапур восстановил международное сообщение после того, как 23 марта полностью закрыл границы. Ранее сингапурские власти заявили, что подобные консультации ведутся с Австралией, Малайзией, Новой Зеландией, Республикой Корея и некоторыми другими государствами.