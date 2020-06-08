В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с коронавирусом

Новозеландские медики признали выздоровевшим последнего пациента с коронавирусом, новые случаи инфицирования не выявлялись на территории страны более двух недель. Об этом сообщило в понедельник национальное министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что в минувшие выходные дни последний пациент с коронавирусной инфекцией, находившийся под наблюдением врачей в Окленде, был признан полностью выздоровевшим. По словам главного санитарного врача Новой Зеландии, впервые с 28 февраля, когда был выявлен первый случай заражения, на территории страны не осталось людей с подтвержденным диагнозом.

Согласно данным министерства, общее число инфицированных в стране составляет 1 504 человека. Вылечились 1 482 пациента, умерли 22. Последний случай заражения был зарегистрирован 22 мая. Тестирование на наличие коронавируса прошли порядка 295 тыс. человек.

После стабилизации эпидемиологической ситуации власти Новой Зеландии отменили большую часть ограничений. Полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. С некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и сферы услуг, также установлен лимит на число участников мероприятий. Возобновились занятия в общеобразовательных школах и вузах.

Минимальный уровень угрозы

Новая Зеландия переходит на первый, минимальный уровень угрозы здоровью и безопасности нации. Как сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн, соответствующее решение правительства вступит в силу 9 июня.

"Сегодня, спустя 75 дней [с момента объявления максимального уровня угрозы], мы готовы к переходу [на первый уровень]. На данный момент мы прекратили передачу вируса, но, конечно, еще увидим новые случаи заражения. Это не значит, что мы потерпели неудачу, но <...> мы не застрахованы от того, что происходит в мире", - сказала Ардерн на еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне.

Она отметила, что с переходом на первый уровень будут отменены все ограничения, касавшиеся общественного транспорта и предприятий общественного питания, включая лимит на число посетителей и требование о соблюдении дистанции. Также возобновят работу в обычном режиме гостиницы, церкви, мечети и спортивные сооружения, а ограничения количества участников общественных мероприятий будут упразднены.

Правила въезда для иностранцев немного смягчатся, однако существенного роста числа гостей, по словам премьера, не прогнозируется, поскольку каждое разрешение по-прежнему будет рассматриваться индивидуально, а предпочтение отдадут тем, кто въезжает в страну "по гуманитарным соображениям".