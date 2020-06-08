Южнокорейский суд отказал в аресте главы Samsung Electronics

Суд Сеула отказал в требовании прокуратуры о выдаче ордера на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического главы группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёна по делу о незаконном наследовании права управления корпорациями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Ли Чжэ Ён прибыл в здание суда в районе 10:00 (05:00 GMT+4), заседание продлилось около девяти часов с перерывом на обед. Решение суда относительно ареста стало известно поздно ночью во вторник по местному времени.

Прокуратура Республики Корея 4 июня запросила у суда ордер на арест Ли Чжэ Ёна по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году, в результате которого он получил единоличный контроль над конгломератом.

Следователи подозревают топ-менеджеров Samsung в причастности к передаче права управления конгломератом Ли Чжэ Ёну от его отца и формального руководителя корпорации Ли Гон Хи. Для этих целей, предполагают обвинители, в 2015 году Cheil Industries, держателем крупнейшего пакета акций которой был Ли Чжэ Ён, приобрела фактически являющуюся головной компанией Samsung Group корпорацию Samsung C&T. При этом стоимость акций Samsung C&T могла быть намеренно занижена, чтобы по итогам слияния распределение долей владения конгломератом оказалось в пользу наследника Samsung Ли Чжэ Ёна.

Параллельно с этим прокуратура Республики Корея расследует факт возможного искусственного наращивания Samsung Group стоимости акций Samsung Biologics с целью завышения доли Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.

В начале мая под давлением общественности Ли Чжэ Ён выступил с обращением к южнокорейским гражданам, принеся извинения за череду скандалов, связанных с руководством компании, в том числе за притеснение деятельности профсоюзов, подозрения в коррупции и возможное неправомерное наследование должности. В связи с этим он заявил, что не станет передавать право управления конгломератом своим детям по наследству, как это фактически произошло в его случае.