Спикер Сената Эфиопии ушла в отставку в знак протеста против переноса всеобщих выборов

Спикер верхней палаты парламента Эфиопии Кериа Ибрагим объявила в понедельник о своей отставке в знак протеста против отсрочки всеобщих выборов из-за пандемии нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила эфиопская радиостанция Fana.

"Я не могу быть соучастником нарушения конституции и появления диктаторского правительства, - заявила Кериа Ибрагим. - Я ушла с поста спикера Сената с тем, чтобы не быть соучастником исторической ошибки". Кериа Ибрагим является высокопоставленным членом партии "Народный фронт освобождения Тигре", которая отказалась войти в созданное в конце минувшего года по инициативе главы правительства Эфиопии Абий Ахмеда партийное объединение "Процветание".

Парламентские и местные выборы были запланированы в Эфиопии на 29 августа. Однако Национальная избирательная комиссия объявила 31 марта, что всеобщие выборы переносятся на более поздний срок в связи с коронавирусом. Парламент на своем заседании 5 мая одобрил резолюцию, которая создает механизм для решения конституционных вопросов в связи с отсрочкой выборов.

В свою очередь премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал в понедельник оппозицию проявить выдержку. "Если выборы и будут перенесены, то речь идет о месяцах", - заявил он, выступая на внеочередной сессии нижней палаты парламента. Полномочия нынешнего состава правительства истекают 10 октября 2020 года.

Решением премьер-министра 8 апреля в Эфиопии было введено чрезвычайное положение сроком на пять месяцев в связи с пандемией. Парламент 10 апреля абсолютным большинством проголосовал в поддержку закона о ЧП.