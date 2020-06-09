КНДР с 9 июня заблокирует все линии связи с Республикой Корея

Власти КНДР во вторник заблокируют все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Этот шаг [закрытие всех линий связи] станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий", - говорится в сообщении.

Как уточняет ЦТАК, все линии телефонной связи между КНДР и Южной Кореей будут отключены во вторник с 12:00 по местному времени (07:00 GMT+4). "Наша сторона в 12 часов 9 июня 2020 года полностью отрежет и отключит линию связи между властями Севера и Юга Кореи, которая поддерживалась через постоянный межкорейский офис связи, в том числе коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденция президента РК - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ЦТАК.

Как поясняет агентство, это решение было принято на совещании с участием зампреда ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоля и первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, в ходе которого они заявили, что "работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом". "Они обсудили поэтапные планы действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления, а затем в качестве первого шага дали указание полностью отключить все линии связи и коммуникации между Севером и Югом", - подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Ухудшение отношений Севера и Юга

Власти КНДР 5 июня сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского офиса связи в Кэсоне в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок.

Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало местные общественные организации страны прекратить отправку в КНДР антисеверокорейских листовок и пообещало законодательно запретить подобные действия. В пятницу министерство сообщало, что на тот момент линии коммуникации между Республикой Корея и КНДР работали в нормальном режиме.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на общение по телефону.