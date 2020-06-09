В офисе межкорейской связи в КНДР и по военным каналам не отвечают на звонки из Сеула

Северокорейская сторона не отвечает на звонки из Сеула в межкорейском офисе связи в городе Кэсон, а также по военным каналам после того, как Пхеньян объявил о блокировке всех коммуникационных линий между двумя государствами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Сеуле во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель министерства объединения.

"Этим утром южнокорейские сотрудники офиса связи пытались дозвониться в Кэсон, однако со стороны Севера ответа не последовало", - отметил чиновник.

Министерство национальной обороны Республики Корея также сообщило во вторник о том, что не смогло связаться с КНДР по двум телефонным линиям, используемым военными для предотвращения вооруженных инцидентов в районе границы и оперативного решения вопросов, связанных с безопасностью.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что все линии телефонной связи между КНДР и Южной Кореей будут отключены во вторник с 12:00 по местному времени (07:00 GMT+4). Как пояснило агентство, это решение было принято на совещании с участием заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоля и первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, в ходе которого они заявили, что "работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом".

Ухудшение отношений Севера и Юга

Власти КНДР 5 июня сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского офиса связи в Кэсоне в качестве ответа на отправку представителями неправительственных организаций Южной Кореи на Север агитационных листовок антиправительственного содержания.

Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало местные общественные организации страны прекратить отправку в КНДР листовок и пообещало законодательно запретить подобные действия. В пятницу министерство сообщало, что на тот момент линии коммуникации между Республикой Корея и КНДР работали в нормальном режиме.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на общение по телефону.