На севере Афганистана обрушилась шахта
Не менее 30 человек погибли при обрушении угольной шахты, расположенной в афганской провинции Саманган на севере страны. Об этом сообщил во вторник афганский телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала, еще не менее 12 рабочих получили ранения.
По данным TOLOnews, причиной обрушения шахты мог стать взрыв. Вместе с тем, как сообщил представитель провинциальной полиции, до сих пор точных данных о пострадавших у властей не имеется.
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