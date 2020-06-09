Полиция Гонконга сообщила о задержании свыше 50 участников протестов

Полиция Гонконга во вторник задержала свыше полусотни участников незаконных протестных акций и нарушителей порядка в деловом центра города. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

"Вечером большая группа демонстрантов собралась в районе Central, устраивая шумные протесты и блокируя дороги. Были задержаны 53 человека", - отмечается в сообщении.

Стражи порядка применили минимальную, как утверждается, силу для разгона, в том числе перцовые средства.

Сотни демонстрантов из числа молодежи собрались в честь первой годовщины начала в городе масштабных антиправительственных протестов. Ранее в течение дня отдельные активисты мирно митинговали в ряде торговых центров.