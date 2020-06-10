Коронавирусом в Перу заразились более 200 тысяч человек
Число заразившихся коронавирусом в Перу за сутки увеличилось до 203 736, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
По информации минздрава страны, число новых случаев заболевания за последние 24 часа выросло более чем на 4 тыс. человек. Медики считают, что пандемия в стране достигла уже своего пика.
Всего с начала пандемии в стране погибли 5 738 человек, выздоровели 92 929 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.
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