Коронавирусом в Перу заразились более 200 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Перу за сутки увеличилось до 203 736, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

По информации минздрава страны, число новых случаев заболевания за последние 24 часа выросло более чем на 4 тыс. человек. Медики считают, что пандемия в стране достигла уже своего пика.

Всего с начала пандемии в стране погибли 5 738 человек, выздоровели 92 929 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.