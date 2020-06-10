Тунис возобновит внутреннее авиасообщение с 12 июня

Внутреннее авиасообщение будет возобновлено в Тунисе с 12 июня. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства транспорта и логистики страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, восстановление авиасообщения будет происходить постепенно. На начальном этапе запускаются авиарейсы Тунис - Джерба (два раза в день) и Тунис - Таузар (один раз в неделю).

По заявлениям представителей министерства, ими приняты все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности пассажиров. Количество внутренних регулярных рейсов, а также направления полетов будут в дальнейшем пересмотрены в соответствии со спросом и улучшением эпидемиологической ситуации в Тунисе.

Ограничения на перемещение населения между городами отменены в Тунисе с 4 июня. Власти страны приняли решение открыть воздушные, морские и сухопутные границы с 27 июня.

По данным Минздрава Туниса, всего в стране выявлено 1 087 случаев заражения коронавирусом (ни одного нового случая за последние шесть суток), 49 человек умерли, 982 пациента выздоровели.