СМИ: власти Марокко продлили действие чрезвычайного санитарного положения до 10 июля

Правительство Марокко во вторник приняло решение продлить до 10 июля действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщает информационный портал 360, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство решило продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения до 10 июля. При этом допускается постепенное ослабление ограничительных мер, которое будет осуществляться в каждой из провинций королевства в зависимости от ситуации с распространением коронавируса".

Продление этого режима означает возможность сохранения ограничений на свободу передвижения (в том числе между городами и регионами страны) и свободу собраний. Сохраняется обязательное правило носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Подробности об ослаблении ограничительных мер сообщит в среду во время выступления в парламенте премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи.

По данным портала, в первоначальном проекте, представленном правительством, планировалось продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 8 августа, однако после дебатов было принято решение продлить его пока только до 10 июля.

За сутки выявлено 135 заразившихся

Как сообщил во вторник Минздрав Марокко, за сутки в стране было выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся достигло 8 437. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 210 человек, выздоровели 7 493. Тесты на коронавирус у 331 134 человек дали отрицательный результат.

Показатель инфицированных за минувшие сутки в Марокко - самый высокий с 12 мая. По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне на протяжении последних недель, в настоящее время он составляет 2,5%. За последние 24 часа вылечились 85 человек, умерли два пациента.

Наибольшее число инфицированных (33,85%) зарегистрировано в регионе Касабланка - Сеттат. За ним следует регион Марракеш - Сафи (17,73%), на третьем месте расположился северный регион Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма (14,47%), четвертую позицию занимает регион Фес - Мекнес (12,22%). На пятом месте находится столичный регион Рабат - Сале - Кенитра (9,22%), южный регион Драа - Тафилалет (6,95%) оказался на шестой позиции.

С 22 марта в Марокко запрещено транспортное сообщение между городами. С 7 апреля ношение защитных масок является обязательным для всех, кому разрешено выходить на улицу. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев или денежный штраф.