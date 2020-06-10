Взлом Nintendo затронул 300 тыс. пользователей

Учетные записи по меньшей мере 300 тыс. пользователей были взломаны в результате хакерской атаки на японскую компанию Nintendo, специализирующуюся на создании видеоигр и игровых приставок. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В апреле она сообщала о том, что злоумышленники получили доступ к идентификаторам Nintendo Network ID (NNID) почти 160 тыс. человек. Однако проведенное позднее расследование показало, что число взломанных NNID почти в два раза больше.

Из-за хакерской атаки были похищены личные данные пользователей, также в некоторых случаях была возможна утечка платежных данных, если они были напрямую привязаны к учетной записи. В основном речь идет о пользователях флагманской консоли Nintendo Switch.

Nintendo уже отключила возможность заходить в основную учетную запись посредством NNID. Компания обещает вернуть денежные средства, если клиенты понесли финансовые потери в результате утечки данных.

Также отмечается, что каждый пользователь, пострадавший от взлома, будет уведомлен об этом, и компания даст ему возможность сменить пароль. Кроме того, Nintendo настоятельно рекомендует всем ее клиентам активировать двухступенчатую систему аутентификации на своих учетных записях.