Боливийские депутаты одобрили перенос президентских выборов на 6 сентября

Нижняя палата парламента Боливии во вторник одобрила законопроект, позволяющий провести президентские выборы 6 сентября, как это ранее предложил Высший избирательный суд (ВИС). Об этом сообщила пресс-служба Палаты депутатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выслушав доводы председателя Сальвадора Ромеро, который пришел на заседание, чтобы объяснить преимущества законопроекта, направленного судом, депутаты абсолютным большинством одобрили предложение, которое меняет вторую статью закона 1297 "О переносе всеобщих выборов", - говорится в сообщении.

Согласно одобренному депутатами законопроекту, для проведения выборов отведен "максимальный срок в 127 дней, отсчитывая от 3 мая 2020 года, то есть до 6 сентября этого года". Теперь документ отправляется на рассмотрение Палаты сенаторов.

Досрочные президентские выборы в Боливии изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и.о. главы государства Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

2 июня Высший избирательный суд предложил назначить президентские и парламентские выборы на 6 сентября.