Южная Корея продолжит выполнять военное соглашение с КНДР

Южная Корея полностью выполнит соглашение о сокращении военной напряженности с Северной Кореей, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от него, заявило в среду южнокорейское минобороны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Несмотря на возникшие в последнее время трудности в межкорейских отношениях, наши военные решили полностью реализовать военное соглашение от 19 сентября, чтобы продолжить усилия по снижению военной напряженности и военной поддержке правительственной политики денуклеаризации Корейского полуострова и налаживанию мирного процесса", - говорится в пресс-релизе.

Глава минобороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что напряженность на Корейском полуострове усиливает Пхеньян, а обвиняет в этом Сеул.

"Северная Корея критикует обычные учения наших военных и наращивание обороноспособности, перекладывая вину за напряженные межкорейские отношения на нас", - сказал он в ходе встречи южнокорейских военных.

Ранее власти КНДР объявили, что во вторник в полдень намерены прекратить контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

За несколько дней до этого КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Кроме того, замглавы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии КНДР, сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявляла, что Пхеньян может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя корейскими государствами.