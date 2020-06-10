У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду в Тихом океане, у берегов Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 598 км к югу от столицы страны, города Сува, где проживают около 77 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 126 км.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.