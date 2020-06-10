КНР поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ
Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но выступает против политизации этого вопроса. Об этом заявил в среду в ходе онлайн-брифинга посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Китая относительно данного расследования.
"Работать вместе, вместе с ВОЗ, а также с другими странами мира - это наш долг, наше обязательство. Но с другой стороны, мы считаем, что выявление первоисточника - это проблема научная, а не политическая", - добавил дипломат.
По словам посла, необходимо поручить ученым, медицинским работникам и компетентным международным организациям вести тщательную и научно обоснованную работу для того, чтобы выявить первоначальный источник и причины происхождения этой вспышки в целях предотвращения будущих катастроф.
"Я думаю, что Китай поддерживает хорошие контакты с ВОЗ. Мы готовы откровенно работать и с другими странами. И мы надеемся, что такая работа будет вестись транспарентно, на основе равенства и справедливости. И главное здесь - научная обоснованность, а не политизация", - заключил глава китайского диппредставительства.