На северо-западе Пакистана произошел взрыв

Двое военных погибли, четверо пострадали при взрыве, произошедшем в среду на северо-западе Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в граничащем с Афганистаном районе Северный Вазиристан. В транспортное средство, на котором передвигались военные, попало самодельное взрывное устройство.

Раненые доставлены в ближайшую больницу. Службы безопасности проводят в районе происшествия поисковую операцию.