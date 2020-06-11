На северо-западе Пакистана произошел взрыв
Двое военных погибли, четверо пострадали при взрыве, произошедшем в среду на северо-западе Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в граничащем с Афганистаном районе Северный Вазиристан. В транспортное средство, на котором передвигались военные, попало самодельное взрывное устройство.
Раненые доставлены в ближайшую больницу. Службы безопасности проводят в районе происшествия поисковую операцию.
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