В Пхеньяне заявили, что саммит США и КНДР обернулся отчаянием спустя два года

Отношения между КНДР и США достигли "точки отчаяния" через два года после исторического саммита в Сингапуре лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ли Сон Гвона, текст которого опубликовало в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После исторических переговоров на высшем уровне 12 июня [2018 года] между КНДР и США прошло два года, теперь нужно осознать, свидетелем чего стал весь мир и какой урок был извлечен историей из отношений двух стран в течение этого не такого уж и короткого периода в 732 дня, - отметил глава МИД народной республики. - Главным является то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием, которое характеризуется нарастающим ухудшением, и что даже тонкий лучик оптимизма на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре".