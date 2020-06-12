В Китае за сутки зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлен один бессимптомный больной, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Шесть новых активных случаев и бессимптомный "импортированы", один больной в активной форме обнаружен внутри страны - в Пекине. Смертельных исходов за сутки нет.

За предыдущие сутки были зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 064 активных случая заражения, из них 1 тыс. 803 ввезенных из-за рубежа.