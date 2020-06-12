В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час

Власти Таиланда приняли решение отменить действие комендантского часа и открыть больше предприятий в рамках четвертого этапа ослабления ограничительных мер, ранее введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу сообщил пресс-секретарь центра по борьбе с коронавирусом в королевстве Тхависин Висануйотхин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четвертый этап ослабления ограничительных мер начнется 15 июня, - сказал он. - Решение по этому вопросу было сегодня (в пятницу) принято на заседании центра по борьбе с коронавирусом". По его словам, "с 15 июня отменяется комендантский час", который пока действует с 23:00 до 03:00, однако режим чрезвычайного положения продолжится.

Между тем открываются международные школы и другие негосударственные образовательные учреждения, а также детские сады и ясли. Разрешается проведение конференций, концертов, мероприятий в отелях и выставочных залах. Кроме того, будут разрешены продажа и распитие алкогольных напитков в ресторанах, закусочных и гостиницах. Бары, пабы и караоке-клубы пока остаются закрытыми.

Вместе с тем до 30 июня в Таиланде продолжает действовать запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских рейсов. Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые рейсы. Несмотря на это правительство разрешило прибывать иностранцам с разрешениями на работу, для этого, в частности, необходимо получить свидетельство о въезде в диппредставительствах королевства в странах отбытия.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3,1 тыс., вылечились более 2,9 тыс. человек, умерли 58, в том числе один россиянин. На протяжении 18 дней в стране регистрируются исключительно случаи заражения среди вернувшихся вывозными рейсами. На территории всей страны действует комендантский час, нарушителям которого грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).