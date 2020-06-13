Власти проверят на коронавирус 10 тыс. работников главного оптового рынка Пекина

Власти китайской столицы организуют массовое тестирование более 10 тыс. работников крупнейшего оптового рынка Пекина "Синьфади", среди которых могут быть заразившиеся коронавирусом нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу городская газета "Синьцзинбао".

Как говорится в распространенном официальном заявлении, торговый объект приостановил деятельность с целью проведения работ по дезинфекции. Для того чтобы гарантировать бесперебойные поставки продуктов населению, пекинская администрация создала за пределами рынка временные пункты продажи овощей и фруктов ("Синьфади" обеспечивает значительную часть их поставок на прилавки столичных магазинов - прим. ТАСС).

В ночь с пятницы на субботу около рынка скопилось большое количество грузовиков, обеспечивающих регулярную доставку продуктов. Все запасы товаров на территории объекта временно изъяты из обращения для проверки.

В пятницу вечером власти Пекина закрыли несколько оптовых продуктовых рынков в связи с выявлением в городе двух зараженных коронавирусной инфекцией, работавших в Главном исследовательском центре мясной продукции Китая. Сотрудники эпидемиологической службы уже приступили к проведению инспекций на нескольких объектах, расположенных в южном районе Фэнтай, где находится и рынок "Синьфади".

За последние несколько дней власти зафиксировали в столице три случая заражения - впервые за последние два месяца. Двое выявленных инфицированных в последние недели не выезжали за пределы Пекина и, как утверждают, не общались с жителями регионов, где прежде существовали крупные вспышки коронавируса.

За все время в городе было зарегистрировано 597 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и только четыре заболевших.