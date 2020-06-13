В Афганистане семь человек погибли при нападении талибов

По меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов погибли в результате нападения членов радикального движения "Талибан" в провинции Гор на западе Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в пятницу вечером боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в уезде Пасабанд.

Другие подробности пока не приводятся.