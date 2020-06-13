В Китае 30 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений
В Китае в юго-западной провинции Гуйчжоу из-за наводнений эвакуировали 29,5 тысячи человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет агентство Синьхуа.
Отмечается, что наводнения вызваны проливными дождями.
По данным агентства, с начала сезона дождей пострадали 60 уездов, городов и районов. Среднее количество осадков с 28 мая составляет 162,1 миллиметра, что на 54,3% выше обычного уровня.
Лента новостей
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством
Узбекистан направил официальную заявку на получение статуса страны - бенефициара системы преференций Евросоюза
Трогательное обращение Вагифа Асадова к нарушителям карантина: Дайте умереть достойно, а не на больничной койке!
Мубариз Гурбанлы: К сожалению, в отчете Госдепартамента США не отражен объективный подход к свободе вероисповедания в Азербайджане