При взрыве бензовоза в Китае погибли 10 человек, 117 ранены

По меньшей мере десять человек погибли и более сотни получили ранения в результате взрыва бензовоза на шоссе в Китае в субботу, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНР. Авария произошла близ города Вэньлина в восточной провинции Чжэцзян, передает Trend со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сила взрыва привела к обрушению близлежащих зданий, пламя охватило несколько автомобилей.

К вечеру субботы число погибших достигло десяти, 117 раненых были доставлены в больницу. Спасатели продолжают работать, пытаясь помочь тем, кто оказался на месте ЧП во время взрыва. Согласно заявлению местной полиции, несколько съездов с шоссе были закрыты.