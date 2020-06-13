При взрыве бензовоза в Китае погибли 10 человек, 117 ранены
По меньшей мере десять человек погибли и более сотни получили ранения в результате взрыва бензовоза на шоссе в Китае в субботу, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНР. Авария произошла близ города Вэньлина в восточной провинции Чжэцзян, передает Trend со ссылкой на "Коммерсантъ".
Сила взрыва привела к обрушению близлежащих зданий, пламя охватило несколько автомобилей.
К вечеру субботы число погибших достигло десяти, 117 раненых были доставлены в больницу. Спасатели продолжают работать, пытаясь помочь тем, кто оказался на месте ЧП во время взрыва. Согласно заявлению местной полиции, несколько съездов с шоссе были закрыты.
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