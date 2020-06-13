На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье на юге Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в районе отдаленного острова Амами, а очаг залегал на глубине 160 км.
Информации о пострадавших или разрушения не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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