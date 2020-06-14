Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США
Представители властей Мексики конфисковали крупную партию наркотиков на таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная на границе с США. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении налоговой службы (SAT) республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3 607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг", - указывается в документе. Согласно приблизительным оценкам, стоимость этой партии наркотиков составляет порядка $3,5 млн. Нелегальный груз удалось обнаружить в ходе досмотра с использованием рентгеновского аппарата.
Сведений о задержании контрабандистов обнародовано не было.
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