В Аргентине число случаев коронавируса перевалило за 30 тысяч
За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса нового типа в Аргентине увеличилось на 1 531 и достигло 30 295. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает на Минздрав страны.
По данным ведомства, число смертельных исходов от COVID-19 возросло до 815.
Отмечается, что больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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