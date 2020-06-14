В Китае за сутки выявлены 57 активных случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Китае выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом (38 внутри страны, 19 ввезенных из-за рубежа), а также 9 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Из 38 активных случаев 36 зафиксированы в Пекине.
За предыдущие сутки были зафиксированы восемь новых случая заражения коронавирусом: семь активных (из них пять - "импортированы") и один бессимптомный.
Смертельных исходов нет.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 132 активных случая заражения, из них 1 827 ввезенных из-за рубежа.
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