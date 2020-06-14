Сеул призвал Пхеньян к соблюдению межкорейских соглашений

Южная Корея призвала КНДР к выполнению военного соглашения между двумя странами, отметив готовность отреагировать на любую ситуацию, связанную с КНДР. Соответствующее заявление сделало Минобороны Республики Корея в воскресенье - на следующий день после того, как первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон (младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) заявила, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг" в отношении южнокорейской стороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны серьезно относится к настоящей ситуации и пристально следит за действиями северокорейской армии", - цитирует сообщение оборонного ведомства агентство Yonhap.

По его информации, необходимость соблюдения заключенных странами договоренностей подчеркнуло и министерство объединения. В воскресенье высшие должностные лица Южной Кореи, ответственные за вопросы безопасности, провели экстренную встречу для обсуждения угроз со стороны Пхеньяна.