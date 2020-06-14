Черепахи вернулись на пляжи Африки, на которых из-за коронавируса нет отдыхающих

Запрет на пользование пляжами, ограничения на передвижения и многократное сокращение деловой активности в связи с пандемией нового коронавируса имело позитивный эффект на популяцию черепах на западном побережье Африки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу южноафриканская радиокомпания SABC.

В Морском заповеднике мангровых лесов, находящемся на западе Демократической Республики Конго (ДРК), вылупились 83 тыс. детенышей редких оливковых черепах. Это лучший показатель в текущем году для всего атлантического побережья Африки, отмечаются специалисты.

Появление столь крупного потомства стало возможным, в первую очередь, из-за того, что на морских песчаных пляжах ДР Конго с марта не было ни одного отдыхающего, который мог бы даже ненароком повредить черепашьи кладки.

Морской заповедник мангровых лесов находится в той части территории ДР Конго, которая выходит к Атлантическому океану. Стране принадлежит лишь 38 км морского побережья и еще 6 км устья реки Конго. Именно в этот район Африки ежегодно приплывают оливковые черепахи, чтобы отложить на берегу яйца. В 1992 году часть побережья - 2 км - отдано под заповедник, который сейчас способствует сохранению этого вида черепах.

Одна самка откладывает в среднем 120 яиц, инкубационный период продолжается от 45 до 50 дней, хотя при плохих погодных условиях он может достигать 70 дней. Из яиц, отложенных в песке при средней температуре от 31 до 32 градусов Цельсия, вылупляются только самки. При температуре в 28 градусов - самцы. Если инкубационная температура варьируется от 29 до 30 градусов, то вылупляются и те и другие.

Популяция оливковых черепах сокращается во всем мире из-за исчезновения морских пляжей, где самки откладывают яйца. Во многих странах коммерческая добыча этого вида черепах запрещена, а пляжи, где они размножаются, находятся под охраной.

Заповедник мангровых лесов является единственным морским на территории ДРК. Произрастающие в устье реки Конго мангры - вечнозеленые лиственные леса, существенно отличаются от подобных лесов Южной Азии. Они создают уникальную экосистему, где обитают многочисленные животные, рыбы и птицы.

Возвращение в Сенегал

Отсутствие отдыхающих на пляжах Сенегала возле столицы страны Дакара привело к неожиданному даже для специалистов возвращению на эту часть побережья черепах. Головастые морские черепахи (логгерхед) появились в районе знаменитого своей водой особого алого цвета Розового озера, известного также как Ретба. "В последний раз мы видели черепах в этой части страны в 1996 году", - заявил президент местного океанариума Юсеф Эль Али.

По его словам, черепахи не выходят на берег, чтобы отложить яйца, если на пляжах присутствуют люди. "В нынешнем году им повезло, так как из-за пандемии нового коронавируса головастые черепахи получили возможность продолжить род на их исторической родине - на самом западе африканского континента", - отметил Юсеф Эль Али.

Головастые морские черепахи внесены в Красную книгу как уязвимый вид. Мясо этих черепах практические не употребляется человеком в пищу, однако их яйца считаются деликатесом. Именно массовое использование яиц в кулинарии, а также тот факт, что процесс взросления черепах занимает от двух до трех десятилетий, привел к значительному сокращению популяции этих животных.