В Токио растет число заразившихся коронавирусом

Другие страны 14 июня 2020 14:05 (UTC+04:00)
В Токио растет число заразившихся коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в японской столице за минувшие сутки составило 47 - впервые с 5 мая суточный прирост составил более 40. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в воскресенье токийскими властями данные.

Ранее на протяжении трех дней суточный прирост составлял более 20 новых случаев заражения.

Как сообщила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ, по крайней мере 18 из 47 заболевших посещали в последнее время по вечерам питейные или увеселительные заведения в центральном районе города Синдзюку. Общее число инфицированных на территории Токио достигло 5 544.

На этой неделе власти Токио отменили особое предупреждение Tokyo Alert, действующее с начала июня в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Одним из главных условий для его отмены было снижение числа новых случаев заражения коронавирусом ниже отметки в 20 в сутки. В то же время губернатор столичной префектуры подчеркивала, что в случае ухудшения эпидемической ситуации власти Токио могут вновь выпустить специальное предупреждение и призвать людей по возможности оставаться дома.

В настоящее время Токио вошел в третью фазу снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса - на территории города возобновляют работу, среди прочего, караоке, залы игровых автоматов, парки развлечений. Ожидается, что полное снятие ограничений, которое позволит ресторанам и развлекательным заведениям вернуться к обычному графику работы, может произойти уже 19 июня. Сейчас они вынуждены закрываться около 22:00.

По последним данным, общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 18,2 тыс. человек, умерли 940.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Гурии в этом году планируют собрать до 250 тонн голубики
В Гурии в этом году планируют собрать до 250 тонн голубики
В Грузии не исключили переноса парламентских выборов из-за коронавируса
В Грузии не исключили переноса парламентских выборов из-за коронавируса
В Грузии от коронавируса скончался четырнадцатый пациент
В Грузии от коронавируса скончался четырнадцатый пациент
Loading Bars
Лента новостей
Парадный расчет Азербайджанской Армии отправился в Москву (ВИДЕО) Политика 14:19
В Токио растет число заразившихся коронавирусом Другие страны 14:05
ЧЕ-2020 по современному пятиборью из-за пандемии перенесен с июля на сентябрь Спорт 13:51
Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня Европа 13:35
В Баку снизились цены на аренду квартир Экономика 13:23
Лейла Абдуллаева: В контексте нагорно-карабахского урегулирования Армения осталась в одиночестве Политика 13:10
Завтра в Азербайджане до 39 градусов тепла Общество 13:02
Выздоровевший от коронавируса житель столицы: Я был на грани жизни и смерти Общество 12:58
Черепахи вернулись на пляжи Африки, на которых из-за коронавируса нет отдыхающих Другие страны 12:36
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тыс. Россия 12:20
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию значительно ускорится Энергетика 12:02
Евросоюз назвал аэропорты Ирана безопасными от коронавируса Общество 11:58
Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом Казахстан 11:45
В Гурии в этом году планируют собрать до 250 тонн голубики Грузия 11:27
Число инфицированных в Армении выросло до 16 667, 5 смертей Армения 11:11
В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 12 тыс. Другие страны 10:59
Капитан ПСЖ Тьяго Силва может стать игроком "Эвертона" Спорт 10:33
Валерий Гергиев пригласил к сотрудничеству азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева Культура 10:07
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня В мире 09:58
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Тропический шторм "Нури" обрушился на китайскую провинцию Гуандун Другие страны 09:41
В Гонконге произошла авария на химпредприятии Другие страны 09:24
Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными Общество 08:57
В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19 Кыргызстан 08:53
В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца при задержании США 08:46
Инвестиции ЕС в 2020 году повысят уровень развития агросектора в регионах Азербайджана Бизнес 08:38
Сеул призвал Пхеньян к соблюдению межкорейских соглашений Другие страны 08:31
В Китае за сутки выявлены 57 активных случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:22
Нарушители требований жесткого карантинного режима будут привлечены к административной и уголовной ответственности Общество 08:13
В Грузии не исключили переноса парламентских выборов из-за коронавируса Грузия 08:00
Впервые в Иране представили капсульный отель Экономика 07:46
Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне» Спорт 07:31
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и кинули его в реку США 07:19
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусом Казахстан 07:01
Полиция Атланты применила слезоточивый газ во время протестов США 06:45
Нефтепровод Trans Mountain закрыт в Канаде после разлива Энергетика 06:27
Ученые из Великобритании спрогнозировали будущее пандемии COVID-19 Европа 06:09
В Аргентине число случаев коронавируса перевалило за 30 тысяч Другие страны 05:45
Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 850 тысяч Другие страны 05:24
"Арсенал" планирует продлить контракт с Ляказеттом Спорт 05:09
Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США Другие страны 04:43
Во Франции за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом Европа 04:27
Месси установил рекорд Ла Лиги по числу сезонов с более чем 20-ю голами Спорт 04:11
Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 18 (Обновлено) Другие страны 03:52
На акциях протеста крайне правых в Лондоне задержаны более 100 человек Европа 03:31
В двух атаках исламистов на северо-востоке Нигерии погибли не менее 60 человек Другие страны 03:13
"Барселона" одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании Спорт 02:55
Очередное тестирование выявило два случая заражения коронавирусом в АПЛ Спорт 02:41
Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца после задержания США 02:25
В Атланте начались протесты из-за смерти афроамериканца, который был ранен при аресте США 02:11
ВОЗ: Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 01:59
В финале Кубка Италии по футболу сыграют "Ювентус" и "Наполи" Спорт 01:46
При опрокидывании судна у берегов Туниса погиб 61 человек Другие страны 01:27
В Японии очередной запуск ракеты частной разработки завершился неудачей Другие страны 01:13
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня Другие страны 00:59
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом Россия 00:45
Джахангири: несмотря на санкции и давление США экономика Ирана растет Политика 00:29
В Грузии от коронавируса скончался четырнадцатый пациент Грузия 00:15
Названы аптеки, которые будут работать в дни жесткого карантина Общество 00:07
В Баку и других городах Азербайджана вступил в силу жесткий карантин Общество 00:00
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов ИКТ 13 июня 23:49
В Джорджии начали расследование в связи со смертью афроамериканца после задержания США 13 июня 23:46
"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге Спорт 13 июня 23:23
В Гяндже задержаны чиновники Государственного управления социальной защиты Общество 13 июня 23:13
Базу с военнослужащими США обстреляли под Багдадом Другие страны 13 июня 23:12
Трамп заявил, что США завершают "эру бесконечных войн" США 13 июня 23:02
В Париже задержали 26 человек в ходе несанкционированной акции против расизма Европа 13 июня 22:52
Премьер Грузии рассказал о своем финансовом положении, обвинив оппозицию в спекуляциях Грузия 13 июня 22:47
Коронавирус выявили у трех охранников резиденции Нетаньяху Израиль 13 июня 22:34
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино Культура 13 июня 22:18
Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 73 Казахстан 13 июня 22:09
С начала года трудовая миграция из Турции в Туркменистан значительно сократилась Турция 13 июня 22:01
ПСЖ подтвердил, что Кавани и Тьяго Силва уйдут по окончании сезона Спорт 13 июня 21:54
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 150 тысяч Турция 13 июня 21:42
Продажа билетов на рейс Баку-Нахчыван-Баку временно закрыта Экономика 13 июня 21:35
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 13 июня 21:27
В Италии за сутки от коронавируса умерли 55 человек Европа 13 июня 21:11
Трамп заявил, что гиперзвуковые ракеты США смогут поражать цели с точностью до 35,5 см США 13 июня 20:55
В Швейцарии начали новое расследование в отношении бывшего главы ФИФА Блаттера Спорт 13 июня 20:32
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 Другие страны 13 июня 20:17
В МИД Индии назвали необоснованным решение Непала включить в карту страны индийские районы Другие страны 13 июня 20:05
Палата представителей парламента Непала одобрила изменение карты страны Другие страны 13 июня 20:03
Дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Фортуну" в чемпионате Германии по футболу Спорт 13 июня 19:36
Саудовская ПВО перехватила выпущенную хуситами баллистическую ракету Арабские страны 13 июня 19:16
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб Политика 13 июня 18:57
Глава МИД и министр обороны РФ 14 июня посетят Турцию Россия 13 июня 18:44
В Таджикистане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам Таджикистан 13 июня 18:34
В Китае 30 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений Другие страны 13 июня 18:18
"Эспаньол" обыграл "Алавес", но остался на последнем месте в чемпионате Испании Спорт 13 июня 18:13
В Париже около 3 тыс. человек собрались на марш против расизма и полицейского насилия Европа 13 июня 18:04
В Гедабейском районе произошло землетрясение Происшествия 13 июня 17:36
ГЭЦ Азербайджана объявил результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня Общество 13 июня 17:31
Хасан Рухани: В Иране вновь могут быть введены ограничения в связи с коронавирусом Общество 13 июня 17:18
МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ужесточенным карантинным режимом (ФОТО) ФОТ Общество 13 июня 17:06
"Фомы неверующие" способствуют гибели людей – заслуженная художница Азербайджана Ирина Эльдарова Социум 13 июня 16:39
В Баку перед зданиями установлены спецконтейнеры для мусора(ФОТО) Общество 13 июня 16:02
Магомедали Магомедов награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Политика 13 июня 15:43
В Азербайджане в этом году в классах с профессиональным уклоном отучились 420 учащихся Общество 13 июня 15:28
Водители грузовиков будут проходить тестирование на коронавирус на въезде в Грузию Грузия 13 июня 15:24
В Узбекистане впервые появится трехлетний бакалавриат Узбекистан 13 июня 15:18
Все новости