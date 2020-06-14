Кабул согласен на проведение в Катаре только начального этапа переговоров с талибами

Власти Афганистана готовы к проведению в Катаре только начального этапа переговоров о мире с представителями радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье представитель администрации президента Афганистана.

По его словам, афганское правительство "приняло [идею] проведения в Катаре предварительных межафганских переговоров". "До сих пор нет никакого соглашения о том, что основная часть межафганского диалога состоится именно в Катаре", - добавил он при этом.