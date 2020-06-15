В Китае за сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Из активных случаев 10 "импортированы", 39 зафиксированы внутри страны: 36 - в Пекине и три - в провинции Хэбэй. Смертельных исходов нет.

За предыдущие сутки были зафиксированы 66 новых случаев заражения коронавирусом: 57 активных и девять бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 83 тыс. 181 активный случай заражения, из них 1 тыс. 837 ввезенных из-за рубежа.