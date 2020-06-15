Власти Австралии направят более $1 млрд на приоритетные проекты в регионах

Другие страны 15 июня 2020 10:21 (UTC+04:00)
Власти Австралии направят более $1 млрд на приоритетные проекты в регионах

Правительство Австралии выделит более $1 млрд на приоритетные проекты в регионах страны. Об этом в понедельник заявил австралийский премьер Скотт Моррисон в ходе заседания национального комитета по развитию экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я выделю еще 1,5 млрд австралийских долларов ($1,04 млрд) для немедленного начала работ в рамках небольших приоритетных проектов, важность которых определена штатами и территориями [Австралии]. В рамках этого пакета 1 млрд австралийских долларов ($694 млн) будет непосредственно направлен на реализацию инфраструктурных проектов, а 500 млн австралийских долларов ($347 млн) зарезервированы специально на [проекты, предусматривающие] строительство дорог", - цитирует премьер-министра телеканал SBS.

По словам Моррисона, прогнозируемые потери австралийской экономики в 2020 году могут составить порядка 100 млрд австралийских долларов ($69,4 млрд). Реализация приоритетных региональных проектов в рамках программы государственно-частного партнерства поможет привлечь около 72 млрд австралийских долларов ($49,9 млрд) в качестве инвестиций, что должно обеспечить создание более 65 тыс. рабочих мест.

Премьер также отметил, что в список проектов, которые будут профинансированы правительством, входят строительство железной дороги от Мельбурна до Брисбена, создание электросети, связывающей остров Тасмания и южное побережье штата Виктория, модернизация плотин и систем генерации дождевой воды в штатах Южная Австралия и Новый Южный Уэльс, а также ряд дорожных и промышленных проектов на западе континента.

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