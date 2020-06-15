В США из-за коронавируса отменили более 30 тыс. акций по сдаче крови

Более 30 тысяч акций по сдаче крови отменены в США с середины марта из-за пандемии нового коронавируса, банки крови страны испытывают нехватку запасов плазмы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении американского президента Дональда Трампа в связи со Всемирным днем донора крови, который отмечался 14 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что "каждые две секунды кто-то в Соединенных Штатах нуждается в переливании крови". "За последние несколько месяцев вызванные коронавирусом трудности привели к тому, что запасы плазмы и концентрата тромбоцитов в нашей стране достигли критически низкого уровня, а необходимость сдавать кровь никогда не была более острой. Поскольку с середины марта было отменено более 30 тыс. акций по сдаче крови, те, кто борются с тяжелыми заболеваниями или с кем произошел угрожающий жизни несчастный случай, подвергаются особой опасности из-за того, что не смогут получить жизненно необходимую медицинскую помощь, в которой они нуждаются", - отметил глава государства.

По его словам, в США "многие банки крови испытывают нехватку запасов" плазмы. "Большинство из них редко имеют в своем распоряжении более чем однодневный запас группы крови 0, которая крайне важна, поскольку она подходит всем пациентам", - подчеркнул Трамп.

Он призвал американцев чаще сдавать кровь. "Такие организации, как Американский Красный Крест и другие банки крови, ввели специальные протоколы для защиты доноров от возможного заражения инфекцией. Сдача крови может помочь свести к минимуму вред, нанесенный коронавирусом нашей стране", - заключил президент.