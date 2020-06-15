В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщил NBD, передает Trend со ссылкой на РБК.



Решение власти приняли из-за близкого расположения Баодина к Пекину и «крайне тесного» грузового сообщения и активного перемещения людей между городами.



В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина.



Оптовый рынок «Синьфади», который находится в пекинском районе Фэнтай, закрыли 13 июня после того, как у нескольких его сотрудников обнаружили коронавирус. По данным властей, из 517 человек, посетивших рынок, заразились 45.



На фоне вспышки коронавируса в Фэнтае также ввели режим военного положения. Под контролем находятся 11 жилых комплексов вокруг рынка, а для жителей действует режим самоизоляции.



Первая вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года, после чего заболевание распространилось по миру. В городе был введен жесткий карантин, который сняли только в начале апреля.



В конце марта власти Китая сообщили, что стране в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки в КНР зарегистрировали 49 новых случаев заражения, из которых десять — завозные, а 39 — местные. Это в том числе 36 заболевших в Пекине и трое — в провинции Хэбэй, следует из данных Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Всего с начала пандемии в Китае заразились 84,3 тыс. человек, умерли 4,6 тыс., по информации Университета Джонса Хопкинса.